الدبيبة: نتصدى بكل حزم للإرهاب وكل من ثبت تورطه في هذه الجرائم ضد الليبيين

أخبارليبيا24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس التصدى بكل حزم للإرهاب بكافة أشكاله وملاحقة كل من ثبت تورطه في جرائم ووقائع من هذا الشأن ضد أبناء الشعب الليبي.

هذه التصريحات جاءت عقب إعلان القبض على منفذ الهجوم على مقرات الخارجية ومؤسسة النفط والمفوضية في طرابلس في 2018.

وقال الدبيبة في كلمة مباشرة :”حكومتكم تعمل منذ يومها الأول، على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار، لتدور عجلة التنمية، ولإصلاح هياكل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتدريب أفرادها، وتأهيل قياداتها، ورفع كفاءتها، وهو ما يسير جنبا إِلى جنب، مع خطوات تحسين معيشة المواطن”.

وأضاف رئيس الحكومة :”على الرغم من صعوبة التحديات، إلا أننا نعمل للوصول إلى الصورة المثلى والتي يتمناها الليبيون دون الضرر بطمأنينة البلاد والمواطن”.

وتابع الدبيبة :”أحيي شجاعة أجهزتنا الأمنية في إتمام هذه المهمة البطولية بكل دقة ومهنية وتتبع عال لفترة طويلة، وأقول لأهالي الضحايا إننا لن ننسى حقوقكم والقصاص من المجرمين القتلة.