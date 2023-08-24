الدبيبة: القبض على منفذ عملية تفجير مقرات الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلقاء القبض على مخطط وقائد عملية تفجير مقرات وزارة الخارجية والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد الدبيبة في كلمة مباشرة أن القبض على مخطط وقائد العملية تم خلال عملية أمنية نفذها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وكتيبة رحبة الدروع بـتاجوراء.

وأضاف رئيس الحكومة :”أؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها، أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المشوار بكل شجاعة وبخط متواز مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا”.

وأفاد الدبيبة أن الأجهزة الأمنية والضبطية تمكنت عصر الثلاثاء من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي متورط في التخطيط والقيادة لهذه العمليات الإرهابية الانتحارية، التي استهدفت مؤسسات بلادنا وموظفيها الشهداء عام 2018.

وشن مسلحون في سبتمبر من العام 2018 هجومًا على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، هجوما وصفته هيئة أمنية بأنه “إرهابي”، أسفر عن قتيلين وعشرة جرحى.

سبق هذا الهجوم في مايو من العام 2018 هجوم على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس نفذه رجلان مسلحان قاما بإطلاق النار على موظفي المفوضية وتفجير نفسيهما، ما سبب في قتل وجرح أكثر من 20 شخصًا وحرق جزء كبير من البناية، وبعد ساعات من الهجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

وفي ديسمبر من العام نفسه قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 10 آخرون في هجوم انتحاري استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس.