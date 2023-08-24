اعتماد نتائج شهادة إتمام التعليم الأساسي الدور الثاني بنسبة نجاح 68.11%

24 أغسطس، 2023 11:59 ص
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اعتماد نتائج شهادة إتمام التعليم الأساسي
اعتماد نتائج شهادة إتمام التعليم الأساسي

أخبار ليبيا 24

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني للعام الدراسي 2022 – 2023 بنسبة نجاح بلغت 68.11%.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بحضور الوزير موسى المقريف مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود بحضور وكيل الوزارة لشؤون المُراقبات الدكتور محسن الكبير.

وبلغ عدد المتقدمين لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام 86 ألفا و385 طالبا نجح منهم 58 ألفا و840 طالبا وتحصل 586 طالبا على تقدير ممتاز و11 ألفا و501 طالب على تقدير جيد جدا.

وبلغت نسبة النّجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «التعليم الديني» 48.89% والتلاميذ «الصم وضعاف السمع» 66.67% .

24 أغسطس، 2023 11:59 ص
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