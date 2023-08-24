استطلاع | غالبية الآراء المشاركة أكدت أن باتيلي سينجح بتشكيل “حكومة موحدة وإقصاء الدبيبة عن سدة الحكم

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

في تحول واضح عن موقف سابق بضرورة إجراء الانتخابات أولا، طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الثلاثاء، بتشكيل “حكومة موحدة متفق عليها في ليبيا”.

وكان باتيلي قد أكد مؤخرا أنّ الأحداث المأسوية التي شهدتها العاصمة طرابلس في وقت سابق من الأسبوع، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الليبيين الأبرياء، تُظهر مرة أخرى حاجة ليبيا الماسة إلى إقامة مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة، وخاضعة للمساءلة.

وتحدّث عن التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية.

وكانت أبرز القضايا اللافتة في إحاطة باتيلي إقراره بأهمية تشكيل حكومة موحدة، وأنها “ضرورة لقيادة البلاد إلى الانتخابات”.

واعتبر مراقبون أنّ تصريحات باتيلي تمثل تراجعا عن مواقفه السابقة الرافضة لسعي مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة، قبل تعديل القوانين الانتخابية.

تجاهل الدبيبة

في سياق ذلك، تجاهل الدبيبة اعتبار باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أمس أن «تشكيل حكومة موحدة، يتفق عليها الفاعلون الرئيسيون، أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات». لكنه رحب في المقابل بما جاء في إحاطة باتيلي من تأكيد على «أهمية الحفاظ على الاستقرار للوصول للانتخابات»، وإشارته إلى «التأثير السلبي لمحاولات الانقسام في المضي نحو ذلك الهدف». داعيا للمضي نحو تحقيق إرادة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية، وإعادة الأمانة للشعب عبر إنجاز الاستحقاق الانتخابي. كما جدد دعمه المتواصل لكل جهود «التوحيد»، التي تحدث عنها باتيلي في المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة، «بالتوازي مع اتجاهنا نحو تحقيق رغبة الشعب في تجديد شرعية الأجسام كافة، عبر صندوق الانتخاب».

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس ”تويتر” سابقا يقول: ” برأيك هل سيقضي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على آمال الدبيبة في البقاء في السلطة بعد إحاطته الدورية لمجلس الأمن لدعم تشكيل حكومة تصريف أعمال مصغرة تقود البلاد إلى الانتخابات؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء المشاركة أكدت أن مبادرة باتيلي سيقضي على آمال الدبيبة في البقاء في السلطة.

وتوقع ما نسبته 70.4 % أن باتيلي سينجح في تشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة الديبية، في حين توقع ما نسبته 29.6 % أن باتيلي لن ينجح وسيبقى الدبيبة في سدة الحكم .

هل سيقضي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على آمال الدبيبة في البقاء في السلطة بعد إحاطته الدورية لمجلس الأمن لدعم تشكيل حكومة تصريف أعمال مصغرة تقود البلاد إلى الانتخابات — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) August 22, 2023

وقال “Majde Mahioop” أنه لا يتوقع إزاحة الدبيبة وأن الدبيبة مستعد ايبيع قندرته للبقاء، حسب وصفه .

وذكر “Ali Mohamed ” كل شي متوقع في بلد عم وطم فيها الظلم والنهب والفساد .