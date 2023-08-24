إنفوغرافيك| تعرف على موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 – 2024

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

*الفصل الدراسي الأول:

– البداية في 3 سبتمبر.

– النهاية في 21 ديسمبر.

– من 25 ديسمبر إلى 4 يناير 2024: امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

– من 7 إلى 18 يناير 2024: عطلة نصف العام الدراسي.

*الفصل الدراسي الثاني:

– البداية في 21 يناير .

– النهاية في 2 مايو 2024.

– من 5 إلى 16 مايو 2024: امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

– من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024: امتحانات الدور الثاني.

– 16 يوليو 2024: نهاية المدارس على مستوى ليبيا.

– شهر أغسطس 2024: عطلة المعلمين.