إنفوغرافيك| تعرف على موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 – 2024

24 أغسطس، 2023 1:30 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

*الفصل الدراسي الأول:

– البداية في 3 سبتمبر.

– النهاية في 21 ديسمبر.

– من 25 ديسمبر إلى 4 يناير 2024: امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

– من 7 إلى 18 يناير 2024: عطلة نصف العام الدراسي.

*الفصل الدراسي الثاني:

– البداية في 21 يناير .

– النهاية في 2 مايو 2024.

– من 5 إلى 16 مايو 2024: امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

– من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024: امتحانات الدور الثاني.

– 16 يوليو 2024:  نهاية المدارس على مستوى ليبيا.

– شهر أغسطس 2024: عطلة المعلمين.

24 أغسطس، 2023 1:30 م
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