إنفوغرافيك| تعرف على موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 – 2024
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
*الفصل الدراسي الأول:
– البداية في 3 سبتمبر.
– النهاية في 21 ديسمبر.
– من 25 ديسمبر إلى 4 يناير 2024: امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.
– من 7 إلى 18 يناير 2024: عطلة نصف العام الدراسي.
*الفصل الدراسي الثاني:
– البداية في 21 يناير .
– النهاية في 2 مايو 2024.
– من 5 إلى 16 مايو 2024: امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
– من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024: امتحانات الدور الثاني.
– 16 يوليو 2024: نهاية المدارس على مستوى ليبيا.
– شهر أغسطس 2024: عطلة المعلمين.