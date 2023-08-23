وزارة الشؤون الاجتماعية تجهز لصرف الربع الثالث من منحة الزوجة والأولاد

23 أغسطس، 2023 7:10 م
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وفاء الكيلاني
وفاء الكيلاني

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة اليوم الأربعاء عن تخصيص القيمة المالية “الربع الثالث” لعام 2023 لمنحة الزوجة والأولاد ليتم إيداعها في حساب الوزارة لتتمكن من إيصالها للمستفيدين في القريب العاجل.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، أن الوزارة شرعت في البدء في اتخاذ الإجراءات بخصوص إيداع منحة الزوجة والأولاد في حساب الوزارة.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة ودعمه المتواصل لعودة الحياة في القوانين المتعلقة بدعم الأسر الليبية في كافة ربوع الوطن للعام الثالث على التوالي.

وكان دبيبة، وجه في منتصف الشهر الماضي تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (يوليو-أغسطس-سبتمبر ) بالتنسيق مع وزارة المالية. 

 

23 أغسطس، 2023 7:10 م
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