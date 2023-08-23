نوفا: تم الإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي لكن الطريق لا يزال طويلا

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اعتبرت وكالة نوفا الإيطالية أن الطريق نحو التكامل الحقيقي بين المؤسسات المالية في الشرق والغرب “لا يزال طويلا”، على ما يبدو، تعليقًا على إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوكالة أنه لا تزال عملية جمع ضفتي طرابلس وبرقة تحت سلطة واحدة – المنطقتين الغربية والشرقية من البلاد على التوالي، والتي تحكمها سلطات متنافسة – جارية في الواقع.

وأضافت نوفا أنه تم بالفعل إصدار إعلانات مماثلة عدة مرات في الماضي، لكن الوضع ظل دون تغيير تقريبًا بعد مرور ثلاث سنوات تقريبًا على وقف إطلاق النار بين قوات طرابلس والجيش الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر في أكتوبر 2020.

وتابعت الوكالة الإيطالية :”الجديد الذي حدث يوم الأحد الماضي 20 أغسطس هو فتح خطوط ائتمان للبنوك التجارية في شرق ليبيا، والتي ستتمكن بالتالي من سحب السيولة في الغرب مباشرة من البنك المركزي في طرابلس”.

وذكرت الوكالة أن مؤسسات الائتمان في برقة ستتمكن لأول مرة أيضًا من الحصول على الإمدادات من الشرق، ولكن الأمر أكثر من مجرد إعادة توحيد، فهو يشكل نوعاً من “السيادة المشتركة” للنظام المالي الليبي، مع استمرار الغرب في الاضطلاع بدور المدير.

وقالت نوفا الإيطالية :”لا تزال هذه خطوة إلى الأمام، ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن توحيد حقيقي للنظام المالي الليبي المعقد، وفي الشرق، يشكون من الاحتكار والافتقار إلى الشفافية في إيرادات الدولة المستمدة إلى حد كبير أيضًا من الودائع الموجودة في برقة”.