منظمة عربية تطالب حكومة “حماد” برعاية تدريب أطباء ليبيين في الإمارات

23 أغسطس، 2023 8:58 م
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أسامة حماد
أسامة حماد

أخبار ليبيا 24

طالبت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدولة العربية، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، برعاية تدريب أطباء ليبيين في دولة الإمارات.

وجاء في نص الخطاب، أنه ذلك في إطار سعي المنظمة لدعم التنمية الإدارية على مستوى الدول العربية، وذلك من خلال الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية في الحكومات العربية على كافة المستويات الإدارية.

وأوضحت المنظمة أنه تم تقديم عرض إلى وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة لتدريب عدد من الأطباء، من دولة ليبيا في تخصصات طبية متعددة منها (نساء وولادة، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، جراحة، باطنة، عظام، عيون، تخدير، أشعة، مختبرات، علاج طبيعي، تجميل، أسنان، صيدلة، تغذية، مخ وأعصاب).

وطالبت المنظمة رئيس الحكومة برعاية التدريب بغرض تطوير مهارات الكوادر في كافة التخصصات الطبية المتعددة بدولة ليبيا. 

 

23 أغسطس، 2023 8:58 م
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