لجنة حكومية تدعو أصحاب الحسابات الموقوفة والمصادرة بمالطا وتونس إلى التواصل معها

أخبار ليبيا 24

دعت لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة في تونس ومالطا من لديهم حسابات موقوفة أو مصادرة في مصرفي “ستابنك” و”فاليتا” بمالطا إلى ضرورة التواصل مع فريق اللجنة.

جاء ذلك في خطاب صادر عن حكومة الوحدة الوطنية نشرته منصة حكومتنا، كما خصصت اللجنة رقمي “0913476106 و0910088277” للتواصل معها.

وفي فبراير من العام الماضي، ناقشت وزارتا الداخلية والخارجية الخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين في تونس.

وجاء ذلك بعد إعلان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، تشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن البنكين المركزيين لتونس وليبيا لحل إشكال الأموال المحجوزة منذ عشر سنوات في بلاده.