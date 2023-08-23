في حديثه عن ميناء الخمس.. الدبيبة: لن نفرط في شبر واحد من أرض ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بعد توقيع اتفاقية وزارة المواصلات ورئاسة الأركان العامة بالحكومة بشأن قاعدة الخمس البحرية، “إننا لن نفرط في شبر واحد من أرض ليبيا، ونأمل عدم الالتفات للتشويش والتضليل”.

وأضاف الدبيبة، أن ميناء الخمس قاعدة عسكرية ليبية، اتخذ جزء منه فيما سبق ميناء مدنيا يتبع وزارة المواصلات.

وقال، إن “الجزء الفاصل بين الميناء التجاري والعسكري، استخدم بطريقة غير شرعية، وبموجب الاتفاقية اليوم ستنظم هذه المنطقة، وتخصص للميناء التجاري بضوابطها القانونية والإدارية”.

وأضاف الدبيبة، أن “القاعدة العسكرية تتبع الأركان العامة والبحرية الليبية والموجودون بها ليبيون تحت السلطات الليبية”.

ولفت إلى أن وزارة المواصلات تعمل على تطوير الميناء التجاري فيها، والعمل مستمر بصورة اعتيادية.

وجدد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، نفي الأخبار المتداولة بشأن تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية، مؤكداً أن الحكومة لن تفرط في شبر واحد من الأرض الليبية.

ووقع وزير المواصلات بحكومة الوحدة، محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد بالحكومة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بتخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس، تضاف لميناء الخمس البحري، تقدر بنحو 4.7 هكتارات، وإضافة رصيفين 11 و12 للميناء.