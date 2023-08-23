ساباديل يختتم مهامه في ليبيا بلقاء مع المنفي

23 أغسطس، 2023 5:00 م
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أخبار ليبيا 24

علق سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل على لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء في طرابلس.

وقال ساباديل في تغريدة عبر “إكس”: “لقد كان لي الشرف أن يستقبلني الرئيس المنفي لأودعكم عند انتهاء مهامي كسفير للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا”.

ودعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل أمس الثلاثاء إلى تسوية تاريخية بشأن مستقبل ليبيا باعتبارها المسار الوحيد لحل شامل للأزمة الحالية.

 وحث ساباديل على كيفية تطويع الاقتصاد لصالح جميع أبناء الوطن. جاء ذلك خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، حيث ناقشا ملف المصالحة الوطنية ودورها المهم باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدمًا وسبل توحيد الجهود في هذا الشأن.

 

23 أغسطس، 2023 5:00 م
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