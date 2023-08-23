دومة: ملاحظات أعضاء النواب على قوانين الانتخابات يمكن الأخذ بها أو تجاهلها

23 أغسطس، 2023 8:22 م
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مصباح دومة
مصباح دومة

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، أنه لا يمكن إجراء الانتخابات، في ظل وجود حكومتين وانقسام السلطة التنفيذية في البلاد.

ونوه دومه إلى أن ملاحظات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح حول بعض القوانين الانتخابية، تُمثل رأيه الشخصي، وكان من باب أولى أن يبدي ملاحظاته أثناء إعداد القوانين وليس بعد إقرارها، بحسب رأيه.

وأوضح دومة في تصريحات صحفية، إن ملاحظات أعضاء مجلس النواب على قوانين الانتخابات، يُمكن الأخذ بها أو تجاهلها، وهي فقط تعبر عن آراء بعض القوى السياسية.

وشدد إلى أن تشكيل الحكومة الموحدة، يجب أن يجري من خلال الرجوع للاتفاق السياسي، الموقع في الصخيرات، والذي ينص على توافق مجلسي النواب والدولة على تشكيلها، مضيفا “وظيفة ومهمة الحكومة الموحدة هي التجهيز والإشراف على إجراء الانتخابات”.

23 أغسطس، 2023 8:22 م
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