حماد يوجه بعدم التعامل مع أي لجان مشكلة من قبل مالية حكومة الوحدة الوطنية

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شدد رئيس الحكومة الليبية – وزير التخطيط- أسامة حماد على الوزارء والهيئات التابعة للحكومة عدم التعامل مع أي لجان مشكلة من قبل مالية حكومة الوحدة الوطنية .

وقال حماد في بيان له :”ورد إلى علمنا بأن وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قد أصدر قرارا رقمه (377) لسنة 2023 م بتاريخ 2023/8/3م، شكل بموجبه لجانا أوكلت إليها مهمة الانتقال إلى جهات خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية للقيام ببعض مهام المراجعة والتفتيش المالي فيها كإجراء التسويات المصرفية، ومعالجة الصكوك المعلقة”.

وأضاف رئيس الحكومة :”القرار صادر عن جهة مغتصبة للسلطة، ويعد تعديا على اختصاصات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية والتي هي الحكومة الشرعية وصاحبة الولاية القانونية في ممارسة مهام الرقابة والمراجعة المالية على الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة”.

وتابع حماد :”عليه يطلب كل حسب اختصاصه توجيه كافة الجهات التابعة لكم إلى عدم الاعتداد بما تناوله القرار المشار إليه واعتباره في حكم العدم، وذلك برفض استقبال اللجان المكلفة بمقتضاه وعدم تمكينهم من الكشف عن أي سجلات أو مستندات أو حسابات أو تزويدهم بأية بيانات مهما كان نوعها”.

وطالب رئيس الحكومة :”بضرورة التنبيه إلى أن المساءلة القانونية ستطال كل من يخالف هذه التعليمات”.