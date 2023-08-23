ثروة إيلون ماسك ترتفع بـ 11.3 مليار دولار خلال يوم واحد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حققتْ ثروة مؤسس صانعة السيارات الكهربائية تسلا، إيلون ماسك، ارتفاعًا قدرهُ 11.3 مليار دولار خلال يوم واحد.

وبحسب مؤشر بلومبيرغ؛ وصلت ثروته إلى 216 مليار دولار ليظل محتفظاً بصدارة قائمة أثرياء العالم بلا منافس.

وفي وقتٍ سابق.. قال ماسك إن تطوير الذكاء الاصطناعي سيحتاج إلى 6 سنوات ليصل إلى مرحلة يضاهي خلالها مستوى الذكاء البشري العام.

وأوضح ماسك أن شركته الجديدة XAI المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تسعى لفهم حقيقة طبيعة الكون ودعم بقاء البشرية بدلاً من تدميرها، وفق ما نقلته وكالة اقتصاد الشرق.

وفي وقتٍ سابق… أعلن ماسك، عن موعد بدء زراعة شريحة في الدماغ البشري.

وقال ماسك خلال مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا، في العاصمة الفرنسية باريس، إن أول اختبار لزرع شريحة دماغ ستكون في وقت لاحق من العام الحالي 2023.

وبيّن ماسك خلال حديثه بأن شركة نيورالينك ستزرع الرقاقة أو الشريحة الإلكترونية في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو كلي، من أجل مساعدته على التواصل مع أحبائه، على حد تعبيره.

وفي سياقٍ ذي صلة… قفزت ثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك بنحو 6.35 مليار دولار في يوم واحد.