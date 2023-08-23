تاياني: استقرار ليبيا يمثل أولوية للسياسة الإيطالية

23 أغسطس، 2023 9:15 م
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أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن استقرار ليبيا يمثل أولوية للسياسة الخارجية الإيطالية. ولابد من التوصل إلى اتفاق سياسي لسلوك الطريق نحو الانتخابات في ليبيا، من خلال حوار شامل.

وأوضخ تاياني في تصريحات تم تداولها على نطاق واسع ونقلتها فواصل، أشعر بالقلق من تشرذم البلاد، لأنه يعرض أمن حدودنا الجنوبية للخطر.

وأردف وزير خارجية إيطاليا، الحوار الشامل سيمكّن من وضع الانتخابات موضع التنفيذ، والتأكد من تمتع المؤسسات الليبية بالقوة والشرعية اللازمتين لضمان استقرار مستدام للبلاد.

23 أغسطس، 2023 9:15 م
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