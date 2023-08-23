بوجواري يتابع استعدادات الاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، في مكتبه بديوان البلدية المدير العام لوكالة الأنباء الليبية، إبراهيم هدية المجبري، بصفته رئيسا للجنة العليا للاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2023.

وناقش اللقاء الاستعدادات الجارية لعقد هذا الحدث الأهم الذي تحتضنه مدينة بنغازي وتنطلق احتفالاته في 16 سبتمبر المقبل بالتزامن مع يوم الشهيد، وذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.

وبحث بوجواري أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه اللجنة، مؤكدا دعمه التام للاحتفالية ووقوفه على رأسها لتذليل كافة الصعاب التي تواجهها، لإظهار مدينة بنغازي بشكلها الأمثل.

وأكد رئيس اللجنة العليا للاحتفاء بالمدينة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، إن بلدية بنغازي هي الركن الأساسي الذي تستند عليه اللجنة في تنفيذ كل أعمالها، لافتا إلى أن وقوف عميد البلدية مع اللجنة سيسهل عديد العراقيل التي تواجه عملها.