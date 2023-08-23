بوتين: نسعى إلى إنهاء هيمنة الدولار على المبادلات التجارية العالمية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن مساعيه لإنهاء ما اسماهُ بهيمنة الدولار الأميركي على المبادلات التجارية العالمية.

بوتين؛ وخلال قمة بريكس أكد عزم المجموعة تأسيس خطوط تجارية مستدامة، مشيرًا إلى أن المجموعة تعزز ثقلها العالمي عامًا بعد آخر، ونسعى لتعزيز نفوذ المجموعة في إطار توسع الشراكات، على حد قوله.

وتستضيف جنوب أفريقيا اجتماعات قمة بريكس 2023 الخامسة عشر، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة.

القمة التي تعقد خلال الفترة الممتدة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر الحالي، ستبحث إمكانية توسيع المجموعة والأجندة العالمية والإقليمية وآفاق تطويرها.

الكرملين، أكد مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين -عبر تقنية الفيديو- في فعاليات القمة لبحث آفاق مواصلة تطوير شراكة بريكس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها

ويشارك في هذه القمة -الهامة- رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن 50 دولة، ويشمل ذلك بيلاروسيا،