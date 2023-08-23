بدء تسفير السفينة “كافالاي” من تركيا بعد إعفاء ليبيا من دفع غرامة مالية

أخبار ليبيا 24

أعلن القنصل العام الليبي في إسطنبول صلاح الدين الكاسح، اليوم الأربعاء، البدء في إجراءات تسفير السفينة “كافالاي” بعد حل إشكال وقع مع وكالة الحفاظ على البيئة التركية.

ونقلت منصة حكومتنا عن القنصل الليبي قوله: “إن تسفيرها جاء بعد حلّ الإشكال الذي وقع مع وكالة الحفاظ على البيئة التركية وإعفاء الدولة الليبية من دفع غرامة مالية قدرها نصف مليون دولار أمريكي”.

وتنقل السفينة “كافالاي” المسافرين من مدينة مصراتة إلى مدينة إزمير التركية وذلك منذ استئناف الرحلات البحرية بين المدينتين في سبتمبر 2021، بعد توقف دام أربعة عقود.