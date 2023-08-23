الفنان الكويتي داوود حسين في زيارة مرتقبة لبنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن الفنان الكويتي داوود حسين عن مشاركته في مهرجان المسرح الجامعي والذي سينطلق في بنغازي منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح الفنان الكويتي في تسجيل مصور أنه في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر سيحل ضيفا على بنغازي عاصمة الثقافة في ليبيا.

ولفت الفنان الكويتي أنه يتشرف أن يكون ضيفا على بنغازي، وقال: “أنا متحمس لوجودي بين أخواني في ليبيا الحبيبة”.

وتستعد مدينة بنغازي بالاحتفاء بها كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، حيث ستنطلق احتفالاته في 16 سبتمبر المقبل بالتزامن مع يوم الشهيد، وذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.