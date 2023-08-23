الصين تجري تدريبُا عسكريًا جديدًا بالقرب من تايوان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

من المقررّ أن تجري الصين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية يومي 24 و25 أغسطس الحالي بالقرب من تايوان.

إدارة السلامة البحرية في مقاطعة فوجيان الصينية؛ أمرتْ في بيانٍ بعدم الإبحار، لمنطقة تقع بالقرب من تايوان، بسبب التدريبات التي ستُجرى في «خليج شينغهوا»، على بعد نحو 160 كيلومترا من تايوان، بحسب رويترز للأنباء.

وكانت الصين قد باشرت تدريبات عسكرية حول تايوان؛ على خلفية الزيارة القصيرة لنائب رئيسة الجزيرة وليام لاي إلى الولايات المتحدة.

وكالة الصحافة الفرنسية؛ نقلت عن الحكومة الصينية قولها إن هذه الزيارة تعدّ بمثابة التحذير الصارم؛ لأن ولاي يعد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التايوانية العام المقبل، توقف في نيويورك خلال رحلة له إلى باراغواي، إحدى الدول القليلة التي تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه، قبل أن يتوقف مجددا في سان فرانسيسكو في طريق العودة، بحسب الوكالة الفرنسية.

من جهتها قامتْ وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) بنقل تصريحات المتحدث العسكري شي يي قوله إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني «أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان»