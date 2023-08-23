السني: نجدد استنكار لـيبيا حرق نسخ من القرآن الكريم في الدنمارك والسويد

أخبارليبيا24

أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني استنكار لـيبيا الشـديـد واستياء الشعب الليبي، لحرق نسخ من القرآن الكريم في الدنمارك والسويد.

وقال السني خلال كلمة أمام مجلس الأمن :”مايـقوم بـه بـعض المتشـدديـن الـيمينيين فـي أوروبـا بحـرقـهم لنسخ من القرآن الـكريـم فـي الـدنـمارك أمـام سفارة دولة ليبيا هـناك، وقـبلها فـي الـسويـد مــحاولــة يــائــسة لاســتفزاز المســلمين بــحجة حــريــة الــتعبير”.

وتابع مندوب ليبيا :”يــأتــي هــذا فــي الــوقــت الــذي نــعمل فــيه جــميعاً وبــقرارات دولــية عــلى مـكافـحة ظـاهـرة كـراهـية الإسـلام أو “الاسـلامـوفـوبـيا””.

وطالب السني :”جـميع الـدول المـعنية الـعمل عـلى إيـقاف هـذه الأفـعال وتـوعـية مـواطـنيها، وعـدم الـكيل بـــمكيالـــين فـــي مـــفهوم حـــريـــة الـــتعبير”.

ولفت إلى أن الدين الإسلامي لم ولن يتأثر بهذه الأفعال، ولكن هذه الأعمال ستـــغذي الـــعنف وتهـــدد الســـلم الاجـــتماعـــي، بـــل وتهـــدد الســـلم والأمـــن الـــدولـــيين.

وأفاد مندوب ليبيا أن المســـتفيد مـــن هذه الأعمال هـم أصـحاب الـفكر المـتطرف والإرهـابـي ومن يـدعـمهم، والذين يسـتخدمـون هـذه الأفــــعال لــــتبريــــر جــــرائــــمهم بــــاســــم الإسلام، والإســــلام مــــنهم بــــراء.

وأكد السني أن الــــديــــن الإسـلامـي بـعيد كـل الـبعد عـن الـكراهـية والتشـدد والـتطرف، فـهو ديـن الـرحـمة والتسامح و التعايش والسلام.