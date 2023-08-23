السايح يبحث مع النويري جاهزية المفوضية للتحضير للانتخابات

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس مجلس المفوضية عماد السايح مع النائب الأول لرئيس مجلس النّواب فوزي النويري، مدى جاهزية المفوضية والاستعدادات التي اتخذت بشأن التحضير لتنفيذ الاستحقاقات القادمة .

وبحث الجانبان سبل تذليل كافة الصعوبات أمام المفوضية للإيفاء بمهامها، والتحديات التي تواجه المفوضية عملياً وفنياً فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة اتجاه التحضير للانتخابات العامة وانتخابات المجالس البلدية.

وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، الأربعاء، عدم استطاعتهم “حاليا تحديد موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده باتيلي عقب إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، نقلته البعثة الأممية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وقال باتيلي: “لا نستطيع حاليا تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ولكننا متفائلون”، مضيفًا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم تعمل مع جميع الفرقاء للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل .