الحويج يناقش آلية تنفيذ مبادرة “وثيقة التأمين الصحي”

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ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي آلية تنفيذ مبادرة “وثيقة التأمين الصحي”.

واستعرض الحويج خلال اللقاء أمس الثلاثاء قرار مبادرة وثيقة التأمين الصحي والمستهدفين منها في إطار مدونة السلوك للشركات وتنفيذها ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في قطاع التأمين كخطوة أولى.

وتطرق اللقاء كذلك إلى المعوقات المالية والقانونية في تنفيذ قانون التأمين الصحي لليبيين كافة دون استثناء.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك يضّم وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي و هيئة الإشراف على التأمين والجهات ذات العلاقة.

وشدد الحويج والفطيسي على أن يتولى هذا الفريق إعداد مقترح للتأمين الصحي لكل الليبيين.

يشار إلى أن مبادرة “وثيقة التأمين الصحي” تستهدف توفير خدمات العلاج الطبي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة.