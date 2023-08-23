أبو جناح: مشروع العطاء العام دخل حيّز التنفيذ لتغطية احتياجات القطاع الصحي

أخبارليبيا24

أكد وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، أن مشروع العطاء العام دخل حيّز التنفيذ لتغطية احتياجات القطاع الصحي.

وأضاف أبوجناح في تصريح صحفي، أن المشروع متوقف منذ عام 2009، وأن تنفيذه تحقيقًا للأمن الدوائي، واستئنافه الآن هو نتاج عمل مجموعة من الوطنيين.

وأوضح وزير الصحة أنه أحال منذ أسبوع 16 معاملة تخص العطاء العام إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأفاد أبو جناح، أن الأدوية التخصصية ستصل إلى ليبيا خلال شهرين، وقد باشرت الشركات المصنعة المتعاقد معها تصنيع الدواء لصالح الدولة الليبية.

وأشار وزير الصحة إلى أن 90 حاوية من الأدوية العامة والمشغلات والمستلزمات ستصل تباعًا لجهاز الإمداد الطبي، واعدا بأن مشكلة الإمدادات الطبية ستُحل خلال أشهر