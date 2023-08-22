80 % يجيبون بـ (لا).. الدبيبة يمارس الكذب ولم يقوم بتعويض المتضررين عقب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

تفجرت الأوضاع مرة أخرى في غرب ليبيا وبالتحديد مدينة طرابلس بين المليشيات التابعة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، فقد دارت اشتباكات عنيفة بين كتيبة الردع وقوات اللواء 444، لكن المواجهة الأخيرة قد يكون لها عواقب أسوأ مما يتوقع البعض.

“حرب شوارع”.. هذا ما وصف به نشاط ومغردون المشهد في العاصمة الليبية طرابلس بعد المواجهات العنيفة التي وقعت بين قوات تابعة لعبد الحميد الدبيبة.

وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة بمقتل 55 شخصا وإصابة “150 ” آخرين في الاشتباكات .

وكان القتال قد اندلع في وقت متأخر من منتصف الأسبوع الماضي بعد احتجاز قوة الردع الخاصة -التي تسيطر على مطار معيتيقة الرئيسي بطرابلس- قائد اللواء 444 محمود حمزة عندما كان يقوم بإجراءات السفر عبر المطار.

وتفقد الدبيبة بلدة عين زارة بالعاصمة طرابلس الأربعاء الماضي، للوقوف على حجم الأضرار التي تعرض لها بعض المواطنين والمرافق جراء الاشتباكات .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على فيسبوك إن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارة الحكم المحلي بـ”تنظيف آثار الحرب وضرورة حصر المتضررين وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم” خلال أسبوع.

وعلى سؤال طرحته الوكالة على منصتي “إكس” و”فيسبوك“، بخصوص وعود الدبيبة بتعويض الأسر المتضررة جراء الاشتباكات التي اندلعت بين قوة الردع و اللواء444 أم أنها ستكون وعود زائفة كما فعل مع الأهالي عقب محاولة دخول “باشاغا” لـطرابلس وقروض الشباب ومنحة الزواج كانت أغلبية الردود بأنها وعود زائفة .

آراء

وقال السنوسي علي الشريف لا أعتقد أن الدبيبة سيقوم بتعويض المتضررين .

ومن جهته، أكد Salah Hamad نفس إجابة السنوسي بأن الدبيبة تعهد بالقيام بالعديد من الالتزامات لكنه لم يوفي بها .

وذكر Juma Beed “أحلى مافيها لو يقدم استقالتة كذب خانب بايع الوطن” .

ولم يبتعد عبدالمنعم اشتيوي عن كافة أراء المشاركين وقل إن الدبيبة لن يوفى بعهوده ولم يقوم بتعويض الأهالي وتظل كلمات على ورق .

أما “هيثم الترهوني” فقد قال “راجل وسيد تريس يقدرهاا” حسب قوله .

واختتم “Khairi” بقوله أن الدبيبة بلعوط زي الباقيين وفاسد باقتدار .