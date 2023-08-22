موسكو تعلق الرحلات في أكبر ثلاث مطارات في البلاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علّقتْ موسكو رحلات الوصول والمغادرة في أكبر ثلاث مطارات في البلاد.

وكالة تاس الروسية للأنباء؛ ذكرت أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، يومي الاثنين والثلاثاء، بحسب الوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثقتهُ بخسارة روسيا الحرب في أوكرانيا.

زيلينسكي؛ وفي خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي: «اليوم نحن واثقون بأنّ روسيا ستخسر هذه الحرب… أنا على ثقة بأنّنا سننتصر لأنّ الحقيقة إلى جانبنا» على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. وصل زيلينسكي في القاعدة الجوية الهولندية، حيثُ أوضحتْ المتحدثة باسم الحكومة الهولندية، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن زيلينسكي وصل إلى قاعدة سلاح الجو الهولندي في آيندهوفن بجنوب المملكة يومين من إعطاء الولايات المتحدة موافقتها على إرسال مقاتلات «إف – 16» إلى بلاده.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قدمتْ الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في بيانٍ: إن الحزمة «تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات المدفعية وقدرات مضادة للدروع ومعدات إضافية لإزالة الألغام»