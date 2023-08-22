مصر تقترب من خط الشحّ المائي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تقتربُ مصر من خط الشح المائي بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويًا، وذلك وفق ما أكدهُ وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم.

سويلم؛ وخلال في جلسة متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه، أكد إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، سعيًا لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها، لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، على حد تعبيره.

ودعا سويلم إلى اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات.

وفي الأثناء… اكتشفتْ مصر عن منطقة بترولية في منطقة امتياز جيسوم وطويله غرب في خليج السويس

وزارة البترول المصرية، قالت في بيانٍ: ” إن حفر البئر تم من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرا في حقل شمال جيسوم الشمالي وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا“.

وتابع البيان “نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذي تم إجراؤه في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام نحو 23 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي” على حد البيان.