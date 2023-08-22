مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اكتشفتْ مصر عن منطقة بترولية في منطقة امتياز جيسوم وطويله غرب في خليج السويس

وزارة البترول المصرية، قالت في بيانٍ: ” إن حفر البئر تم من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرا في حقل شمال جيسوم الشمالي وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا“.

وتابع البيان “نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذي تم إجراؤه في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام نحو 23 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي” على حد البيان.

وفي سياقٍ منفصل.. سجلت صادرات مصر السلعية «غير النفطية» تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكالة اقتصاد الشرق؛ أوضحت أن نسبة التراجع بلغت 17 بالمائة، أي نحو 16 مليار دولار، مقابل 19.3 مليار دولار قبل عام، إذ وصلت الصادرات السلعية العام الماضي إلى 35.61 مليار دولار، بحسب الوكالة.

وفي الأثناء.. ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 71 مليون دولار خلال يوليو الماضي ليسجل 34.879 مليار دولار بنهاية الشهر.

البنك المركزي المصري؛ أوضح في بياناتٍ حديثة أن الاحتياطي ازداد منذ بداية العام الجاري بنحو 900 مليون دولار، بعد أن أنهى عام 2022 عند 34.003 مليار دولار، وفقًا لأحدث نشرة له.

وفي وقتٍ سابق.. منح صندوق النقد العربي قرضًا لمصر بقيمة 616 مليون دولار؛ بُغية تحسين كفاءة القطاعات المالية والمصرفية.