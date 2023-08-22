مشاريع الدبيبة الوهمية.. الليبيون يغرقون في طرق “عودة الحياة”

أخبار ليبيا 24

دعا مكتب شؤون المرور التابع لمديرية أمن طرابلس قائدي السيارات إلى تجنب السير على الطريق السريع اتجاه الشرق والغرب صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت المديرية إنّه يجب الحذر خلال السير على الطرق جسر الغرارات وقبل جسر 20 رمضان، وتحويره البيفي، وطريق السدرة، تحت جسر عرادة، وطريق الشوك وقرب بلدية عين زارة، نتيجة تجمع مياه الأمطار.

وأوضحت المديرية أنّ شركة المياه والصرف الصحي تعمل على إزالة مياه الأمطار المتجمعة، بحسب منشور مقتضب لمديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قال بإنّ مناطق شمال غرب ليبيا ستشهد أجواء خريفية يتخللها سقوط أمطار رعدية من حين إلى آخر.

المركز وخلال نشرته اليومية توقع أن تكون الأمطار من جيدة إلى غزيرة أحيانا مساء اليوم علي مناطق «زليتن، الخمس، ترهونة، مسلاتة، بني وليد، غريان».

وتابع المركز أنّ الأمطار المتوقع ستسبب في جريان الأودية المحلية، مع فرصة لظهور ضباب صباح الغد على هذه المناطق، بينما تبقى الأجواء دون تغير على باقي مناطق البلاد.

وكان رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، افتتح في مايو من العام الماضي، المرحلة الثالثة من توسعة طريق عين زاره – وادي الربيع، الممتد من جزيرة السلام (الخمس شوارع سابقًا) إلى جزيرة النصب التذكاري، وذلك ضمن خطة عودة الحياة .