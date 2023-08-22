مرور بنغازي: 11 وفاة في حوادث السير خلال النص الأول من أغسطس

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نشر قسم المرور والتراخيص بنغازي، حصيلة حوادث السير في التصف الأول من شهر أغسطس الجاري بإجمالي 59 حادث سير.

وأضاف القسم عبر حسابه على “فيسبوك” أنه نتج عن 5 حوادث داخل المدينة وفاة 6 أشخاص، وخارج المدينة 5 حوادث نتج عنها وفاة 5 أشخاص.

وأشار قسم المرور والتراخيص إلى أن الإصابات البليغة من 20 حادث إصابة 25 شخص.

وذكر قسم المرور أنه تم تسجيل 8 حوادث بسيطة نجم عنها 38 إصابة، لافتًا إلى أن حوادث الإتلاف للسيارات فقط 21 حادث.

وأكد مرور بنغازي أن إجمالي المركبات التالفة 105 سيارة، لافتًا إلى أن القيمة المالية للسيارات التالفة تقديرًا 105 ألف دينار.

وأشار إلى أن إجمالي المستندات المضبوطة والسرعة بلغت 3952 مستند، وعدد الجنح 402 جنحة وعدد المخالفات 584 مخالفة.

وأوضح قسم مرور بنغازي أن إجمالي السيارات المحجوزة 665 سيارة، وحوادث الخمرة 3، وضبط الخمرة لايوجد، وضبط الليبيين والأجانب بدون مستندات 3 مخالفة.