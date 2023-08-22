مجلس الأمن يطالب بمضاعفة الجهود للاتفاق على انتخابات في أقرب وقت

أخبار ليبيا 24

طالب مجلس الأمن الأطراف الليبية بــ “مضاعفة جهودها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سياسي يسمح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن”.

وأعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن “قلقه العميق إزاء الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس، والتي أظهرت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا”.

واشار مجلس الأمن في بيان له إلى اسف أعضائه “للخسائر في الأرواح والإصابات، بمن فيهم المدنيون” وحث الاعضاء جميع الأطراف على تجنب العنف والتحريض عليه، وضمان حماية المدنيين والحفاظ على التقدم فيما يتعلق بالأمن الذي تم الحصول عليه في السنوات الأخيرة”.

كما دعا المجلس، إلى تحقيق “تقدم على الصعيد السياسي والأمني”.