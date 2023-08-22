شرطة سيدي خليفة تضبط شخصًا انتحل صفة رجل أمن وسرق مبلغًا ماليًا وهاتف

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة سيدي خليفة نجح في ضبط شخص قام بانتحال صفة رجل أمن وقام بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من محل لبيع زيوت السيارات بمنطقة سيدي خليفة.

وأوضحت المديرية أنه أثناء تجوال أعضاء التحريات داخل الاختصاص إستغاث بهم أحد العمال بمحل لبيع زيوت السيارات قائلاً إن شخصًا أخبره بأنه رجل أمن وطلب منه الابتعاد عن المكان الذي توضع فيه النقود (الكاسة)لتفتيشها.

وأفادت المديرية أن الشاكي أكد أن المتهم قام بأخذ مبلغ 650 دينار بالإضافة إلى هاتف محمول ولاذ بالفرار على متن مركبة آلية نوع مرسيدس.

وأكدت المديرية أنه على الفور تم انطلاق أعضاء التحريات وإخطار دوريات المركز لقطع الطريق عليه وبالفعل تمت مشاهدته من قبل أعضاء التحريات على متن المركبة سالفة الذكر وتمكنوا من ضبطه والانتقال به إلى المركز.

وذكرت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.م.أ من مواليد 2004 واعترف بما نُسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة موقوفاً بتهمة السرقة وانتحال صفة رجل أمن .