حريق ضخم بأحد المستودعات جنوبي بنغازي دون أضرار بشرية

أخبار ليبيا 24

اندلع اليوم الثلاثاء حريق كبير بأحد المستودعات جنوبي بنغازي، دون أن يتسبب في إصابات بشرية بليغة. وقال الفرع البلدي القوارشة إن الحريق اندلع بمقر شركة بمنطقة الفعكات وأدى إلى احتراق الآلات والمعدات والمخازن، مؤكدا عدم وجود إصابات بالمواطنين والعمالة.

من جانبه، قال مركز طب الطوارئ والدعم بالمنطقة الشرقية، إن فريق الاستجابة السريعة ساعد في إسعاف بعض حالات الاختناق والحروق.

ومن جهتها قالت بلدية بنغازي إنّه لا وجود لأضرار بشرية، وإن أفراد هيئة السلامة الوطنية بنغازي وجهاز الإسعاف السريع متواجدين في موقع الحريق للقيام بما يلزم.

وظهرت سحابة كثيفة من الدخان الأسود في سماء بنغازي وسط محاولات رجال الإطفاء إخماد الحريق. ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو التقطت من أماكن مختلفة من بنغازي، تظهر سحابة ضخمة من الدخان الأسود في السماء.