توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات ورئاسة الأركان بحكومة الوحدة بشأن القاعدة البحرية في الخمس

22 أغسطس، 2023 8:50 م
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أخبار ليبيا 24

وقع وزير المواصلات بحكومة الوحدة، محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد بالحكومة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بتخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس، تضاف لميناء الخمس البحري، تقدر بنحو 4.7 هكتارات، وإضافة رصيفين 11 و12 للميناء.

جاء ذلك وفق تصريح لمكتب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة. وقال المكتب إن الدبيبة أشرف على توقيع الاتفاقية.

وأضاف المكتب أن عقب توقيع الاتفاقية، فنّد الدبيبة الأخبار المتداولة بشأن تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية، مؤكداً أن الحكومة لن تفرط في شبر واحد من الأرض الليبية.

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