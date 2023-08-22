تكتل إحياء ليبيا يرحب بإحاطة باتيلي ويجدد الدفع باسم عارف النايض لتشكيل حكومة موحدة

أخبار ليبيا 24

أعرب (تكتّل إحياء ليبيا) اليوم الثلاثاء عن تقديره لإحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، ولأعضاء في مجلس الأمن على احترامهم لإرادة الشعب الليبي.

ورحب التكتل في بيان على إصرار المبعوث وممثّلي الدّول الأعضاء على، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانيّة عاجلا.

كما رحب بإعلانهم على ضرورة تشكيل حكومة جديدة يتركز اختصاصها في الإعداد لتلك الانتخابات المتزامنة المنشودة.

وجدد التكتل عن دفعه باسم، الدكتور عارف علي النايض، لتشكيل الحكومة المصغرة، المعنية بالتجهيز للانتخابات. وقال إنّه شرع فعلا في التشاور المكثف منذ مدة مع المؤسسات السيادية، والقوى السياسية، والمدنية، والمجتمعية الليبية، شرقا وغربا وجنوبا، لتشكيل فريق عمل مصغر ومتوازن من التكنوقراط، قادر على توحيد وإنفاذ الإرادة الوطنية، نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة، متزامنة، ونزيهة، وناجحة.