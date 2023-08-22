تكتل إحياء ليبيا يرحب بإحاطة باتيلي ويجدد الدفع باسم عارف النايض لتشكيل حكومة موحدة

22 أغسطس، 2023 10:59 م
8

أخبار ليبيا 24

أعرب (تكتّل إحياء ليبيا) اليوم الثلاثاء عن تقديره لإحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، ولأعضاء في مجلس الأمن على احترامهم لإرادة الشعب الليبي.

ورحب التكتل في بيان على إصرار المبعوث وممثّلي الدّول الأعضاء على، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانيّة عاجلا.

كما رحب بإعلانهم على ضرورة تشكيل حكومة جديدة يتركز اختصاصها في الإعداد لتلك الانتخابات المتزامنة المنشودة.

وجدد التكتل عن دفعه باسم، الدكتور عارف علي النايض، لتشكيل الحكومة المصغرة، المعنية بالتجهيز للانتخابات. وقال إنّه شرع فعلا في التشاور المكثف منذ مدة مع المؤسسات السيادية، والقوى السياسية، والمدنية، والمجتمعية الليبية، شرقا وغربا وجنوبا، لتشكيل فريق عمل مصغر ومتوازن من التكنوقراط، قادر على توحيد وإنفاذ الإرادة الوطنية، نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة، متزامنة، ونزيهة، وناجحة.

الوسوم
22 أغسطس، 2023 10:59 م
8

المزيد من الأخبار

في حديثه عن ميناء الخمس.. الدبيبة: لن نفرط في شبر واحد من أرض ليبيا

23 أغسطس، 2023 12:26 ص

الدبيبة يتجاهل مطالبة باتيلي بضرورة تشكيل حكومة ليبية جديدة لإجراء الانتخابات

22 أغسطس، 2023 11:45 م

القبض على سارق متنكر في لباس نسائي بعد سطوه على صيدلية ببنغازي

22 أغسطس، 2023 10:19 م

حريق ضخم بأحد المستودعات جنوبي بنغازي دون أضرار بشرية

22 أغسطس، 2023 9:58 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى