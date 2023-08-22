تكالة يبحث مع زينينغا تطورات العملية السياسية في ليبيا

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بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، مع نائب المبعوث الأممي ريزيدون زينينغا تطورات العملية السياسية في ليبيا.

واستعرض تكالة وزينينغا خلال اللقا في مقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وتناول اللقاء كذلك بحضور النائب الثاني عمر العبيدي والجهود المبذولة من قبل المجلس لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

وعبر نائب المبعوث الأممي عن تطلعه لمواصلة التعاون مع مجلس الدولة من أجل الوصول لمرحلة الانتخابات