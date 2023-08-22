تركيا: مجلس الأمن الدولي «منفصل عن الواقع»

22 أغسطس، 2023 3:48 م
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تركيا: مجلس الأمن الدولي «منفصل عن الواقع»

 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالتْ تركيا إن مجلس الأمن الدولي «منفصل عن الواقع»، وذلك بأن ان اعتبر محاولة قبارصة أتراك شقّ طريق في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص واعتدائهم على عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتّحدة الأسبوع الماضي، انتهاكاً للوضع القائم.

وزارة الخارجية التركية؛ أكدتْ أن البيان الصادر عن المجلس منفصل بالكامل عن الواقع على الأرض، بدلاً من تقديم أيّ مساهمة إيجابية للقضية، يجعل البيان العملية أصعب» على حد تعبيرها.

واتهمَ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأمم المتحدة بفقدان الحياد حول حادثة مشروع الطريق بشمال قبرص.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان اعتداء على حفظة سلام أمميين يعملون في قوة الأمم المتحدة بقبرص، من قبل أفراد أمن قبارصة أتراك، على حد تعبيره.

 

22 أغسطس، 2023 3:48 م
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