بين مهام الأبوة وتراكم الدُيون… الهجرة هي الملاذ الأخير لكريم

أخبار ليبيا 24 – خـــاص

يقص المهاجر المصري كريم محمد سعيد الرغيد رحلته المتعسرة كمهاجرٍ غير شرعي معتقل، كريم أب ومُعيل وحيد لأسرته التي استعصى عليهم تدبير قوتهم وتسديد ديونهم التي تحول دون تيسير دفعه لإيجار منزلهم، يشتكي كريم ضيق معيشته وقله حيلته حيال ما يمكن تقديمه ودوره الكامل كأب لأبناءه، فماكان يرى “كريم” من طريق ومنهج آخر سوى أن يسلك طريق الموت حسب وصفه، متأملا فرصاً أوفر بعد شواطئ أوروبا الواعدة، حيث يذكر أن له أقارب في ألمانيا وإيطاليا وعن كثرة الفرص المتلاحقة هناك.

يذكر كريم محمد سعيد أنه جاء أيضا إلى ليبيا بطرق غير مشروعة، حيث تم تهريبه عبر الجمارك، ليصل إلى المخازن التابعة لشبكة المهربين تلك أو كما صحت تسميتهم بتجار الأرواح وبائعي الوهم، وذلك بعد دفعه لمبلغ قارب 150,000 جنيه، والتي بالطبع تمكن من جمعها عن طريق المزيد من الديون ليثقل كاهله هذه المرة أيضا فشله في عملية الهجرة التي كلفته وأسرته الكثير.

بعد تعرضه وزملاءه في المخازن إلى سوء المعاملة والتجويع وتعرضهم لأقصى الظروف، يأتي دور الأمن الداخلي أخيراً محبطاً إياهم وعمليات التهريب غير المشروعة، ليلوذ المهربين بالفرار كما اعتادوا وليقع المهاجرين اابؤساء العزل في قبضة الأمن لنقلهم لمراكز الاحتجاز الى حين اتخاذ قرار آخر نظراً لأوضاعهم.

يخبرنا كريم محمد أن وقوعهم في قبضة الأمن الداخلي- رغم مصيرهم الغير واضح حتى الآن في مراكز الاعتقال- كانت كانتشال لهم ولآدميتهم من بطش وتجويع المهربين، تحمل كريم كل ذلك من تهريبه عبر الجمارك بطرق غير قانونية، إلى مكوثه لمدة في مخازن المهربين أخيراً ليمتهي به الحال ربما في مراكز الاعتقال التابعة لأمن الدولة الليبية.

كان كريم ليتحمل أيضا خطورة المتوسط وأمواجه الهائجة وغدره وغموضه الذي لا يرحم، ذلك في سبيل تحقيقه وتلبيته لاحتياجات ورغبات أسرته المعتمدة وبشكل كامل عليه لإعالتها.

على الجانب الآخر عائلة كريم تترقب متلهفة لتلقيهم خبر اً مبشراً بوصول والدهم ومعيلهم إلى ضفاف أوروبا كما وعدهم، ليصل كلاجئ، ليُسجل ويجد عملا وليتكمكن أخيرا من ارسال قوت يكفيهم هذه المرة لسد جوعهم ولفع إيجار منزلهم وربما لابتياع حاجات أساسية أخرى، إلا أن الظروف قد حالت دون ذلك، فليجد كريم نفسه من مخزن لآخر، ليطمر فيه كسلع وجب اخفاؤها عن القانون، لتعذب وتهان، حيث قد مُورست عليه الأساليب العنجهية والا إنسانية، لدرجة أن عدم تحقق بدء رحلته ووقوعه بصفته مهاجرا غير قانوني، في قبضة الأمن الداخلي التابع للدولة الليبية، كان كانتشال وفرصة أخرى له ليحظى مجددا بدوره كأب وليعيش حياته مجدداً، مكافحا ومجاهدا لمعيشته الصعبة حتى يحظى صغاره مجددا بلقمة عيش بالكاد تكفي لإبقائهم أحياء، هذا إن لم تطل فترة احتجازه في المعتقلات الليبية المعدة للمهاجرين غير الشرعيين.

رغم الجهود الجادة والمستمرة للعديد من الدول، وتوسيع وانتشار الآمن في المناطق التي تعتبر بؤرا للهجرة غير القانونية، إلا أن أعداد المهاجرين لا تزال تتدفق وربما بشكل متزايد دون سيطرة على أعدادهم، أو كبح المتورطين في شبكات التهريب وتجارهة الوهم، لنرى كل يوم وبكل عجز أرواحا تزهقها إما ضراوة المتوسط، أو قساوة الصحراء. فهل كان الأمر يستحق حقا المجازفة؟ وهل عانوا الزهد في أرواحهم التي تعامل على أنها عملة رخيصة؟ أما أن ذلك حقا كان خيارهم الأوحد وأن دافعهم كان قوي كفاية ليجز بهم نحو الموت المحتم؟