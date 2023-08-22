باتيلي: ليبيا بحاجة إلى إغلاق الصفحة الحالية من الانقسام الداخلي

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قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، إن ليبيا بحاجة إلى إغلاق الصفحة الحالية من الانقسام الداخلي.

وأكد باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن إمكانية عقد اجتماع للأطراف الرئيسية للتوافق حول المسائل الخلافية .

ولفت المبعوث الأممي إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام المشير خليفة حفتر أرسلوا لي رسائل تتضمن شواغلهم حول قوانين الانتخابات.

وأضاف باتيلي :”أعمل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للنظر في إمكانية عقد مفاوضات بين القادة الليبيين والأطراف الرئيسية”.

وتابع المبعوث الأممي :”قدمت مقترحات عملية حول القوانين الانتخابية إلى الأطراف الرئيسية في ليبيا”.

وقال باتيلي :”قلق من الوضع الخطير على المستوى الإنساني وحقوق الإنسان ، وأشعر بالقلق حول المهاجرين العالقين بين ليبيا وتونس”.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الجهود الأخيرة أثمرت لوضع آلية بالملكية الليبية من أجل الإدارة الشفافة للأموال بنتائج إيجابية.

وطالب باتيلي مجلس الأمن بتقديم الدعم الكامل والشركاء الإقليميين لليبيا أن يتكلموا بصوت واحد للوصول إلى الانتخابات.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أن إنشاء اللجنة المالية العليا وإعادة توحيد المصرف المركزي يعطينا تفاؤلاً.