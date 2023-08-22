باتيلي: الاستقرار الهش السائد في طرابلس تم العصف به عندما حدثت صدامات مسلحة

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أكد المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الثلاثاء أن الاستقرار الهش السائد في طرابلس تم العصف به عندما حدثت صدامات مسلحة.

وأوضح باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن أن تلك الاشتباكات القاسية كانت بين جهاز الردع واللواء 444 وهما أكبر مجموعتين في العاصمة.

وأضاف المبعوث الأممي أن هذه التطورات توضح غياب القيادة والسيطرة على جهاز الأمن المفتت في غرب ليبيا، والوضع الحرج من الناحية في هذه المنطقة.

ولفت إلى أن المجموعات المسلحة والأطراف الأمنية التي ترتكب العنف ضد المدنيين، ينبغي أن تخضع للمساءلة.