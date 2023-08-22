انطلاق أعمال قمة بريكس 2023 وسط مشاركة دولية وعربية واسعة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تستضيف جنوب أفريقيا اجتماعات قمة بريكس 2023 الخامسة عشر، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة.

القمة التي ستعقد خلال الفترة الممتدة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر الحالي، ستبحث إمكانية توسيع المجموعة والأجندة العالمية والإقليمية وآفاق تطويرها.

أكد الكرملين، مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين -عبر تقنية الفيديو- في فعاليات القمة لبحث آفاق مواصلة تطوير شراكة بريكس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها

ويشارك في هذه القمة -الهامة- رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن 50 دولة، ويشمل ذلك بيلاروسيا،