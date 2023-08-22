المواقع التركية أهداف مشروعة..قوة عسكرية تعلن الانتفاضة الشعبية ضد (الاحتلال التركي) لليبيا

اخبارليبيا24

أعلنت قوة عسكرية لم تفصح عن تبعيتها انطلاق انتفاضة ضد ماوصفته بالاحتلال التركي لليبيا.

وقالت القوة في بيان بث على مواقع التواصل الاجتماعي :”تمادت الدولة التركية في سيطرتها على عدد من المواقع الهامة في الدولة الليبية من قاعدة الوطية وميناء سيدي بلال وآخرها ميناء الخمس”.

وأضافت القوة :”ميناء الخمس يعتبر من أهم المموانئ الليبية والذي تورد عن طريقه البضائع والسلع”، حيث تم تحويله إلى ميناء عسكري.

وأشارت القوة المجهولة إلى أن :”هذه الانتفاضة تأتي تزامنا مع سكوت حكومة الدبيبة غير الشرعية – حكومة العائلة – الموجودة في طرابلس”.

وأكدت القوة :”هذه المعسكرات التركية وقواعدها في ليبيا ماهي إلا خطوات الاستوطان الأولى والاستعمار وإرجاع ليبيا إلى حقبة من الزمن قد ولت لتعيد أمجادها على حساب الكرامة وشرف الليبيين”.

وتابعت القوة :”نعلن عن انتفاضة شعبية ضد الاحتلال التركي في ليبيا لكي يعرف المحتل أن الشعب الليبي لن يقبل باحتلالها مرة أخرى وأن تستغل ثرواتها وسرقة قوت شعبها والتحكم في مصيرها”.

وواصلت القوة العسكرية :”نعلن أن جميع المقرات والمواقع المحتلة من قبل الأتراك هي هدف مشروع لأبطال الانتفاضة”.