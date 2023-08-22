اللجنة القانونية بمجلس الدولة توصي بالتعامل مع “قادربوه” كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية

أخبار ليبيا 24

أوصى رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس، باستمرار التعامل مع عبد الله قادربوه بصفته رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية لحين الفصل في المناصب السيادية.

جاء ذلك في خطاب وجهه كرموس إلى محمد تكالة، تضمن تأكيده لقاء اللجنة مع كل من سليمان الشنطي وفريقه القانوني وعبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفريقه القانوني.

وأشار كرموس إلى أن قرار مجلس النواب بتكليف قادربوه رئيسا للهيئة لم يطعن فيه قضائيا، وأن الاحكام المرفقة برسالة هيئة الرقابة الإدارية تتعلق بالطعن في صفته كوكيل لهيئة الرقابة الإدارية.

يشار إلى أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، سليمان الشنطي، طالب النائب العام بالتدخل العاجل للقبض على قادربوه، والتحقيق مع كافة الأطراف المرتبطة باقتحام مقر الهيئة في طرابلس.

واعتبر الشنطي في مراسلة للنائب العام، أن استمرار تمثيل هيئة الرقابة الإدارية من شخص يدّعي زوراً أنه رئيسها، يشكل خطورة قصوى على استقرار الدولة وسير مرافقها العامة بانتظام. محذرا من أن قادربوه، يسعى حاليًا للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي.

وردت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب على مراسلة الشنطي بأنه شخص غير صفة وفق مراسلة رسمية لها.