القبض على سارق متنكر في لباس نسائي بعد سطوه على صيدلية ببنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن عناصر مركز شرطة العروبة في بنغازي يتمكن من ضبط شخص متنكر في زي نسائي (خمار) قام بالسطو على صيدلية بمنطقة شبنة وسرقة مبلغ مالي وهاتف خاص بالخدمات المصرفية.

وقالت مديرية أمن بنغازي أن عملية القبض جاءت عقب ورود إشارة لاسلكية من دورية تابعة لقسم المرور والتراخيص لغرفة العمليات الرئيسية الأمنية بالمديرية مفادها خروج شخص من صيدلية “أمواج الشفاء” بمنطقة شبنة مسرعًا ويرتدي ملابس نسائية وقام بنزع الخمار من على وجهه عند ركوبه لمركبته الآلية.

وأضافت، أنّه على الفور تم أخطار مركز شرطة العروبة، حيث تمت ملاحقته والقبض عليه من قبل أعضاء التحريات بالتعاون مع أعضاء الدورية التابعة لقسم المرور.

وقالت إن بالاستدلال معه تبيّن أنه يدعى (أ.م.ح) من مواليد 1984 ليبي الجنسية وبسؤاله عن سبب ارتدائه للملابس النسائية قال إنه يرتديها لغرض التسول.

وأضافت، أن بتفتيش إحدى الهواتف المحمولة، التي عثر عليها بحوزته، وجدت منشورات ومعاملات مصرفية (موبي كاش) و(ادفع لي) خاصة بالصيدلية.

وقالت، إن بالضغط عليه اعترف بأنه قام بعملية السطو على الصيدلية بواسطة سلاح أبيض، حيث هدد الصيدلانية، التي أفادت بشهادتها في حضور مالك الصيدلية، بأن الشخص الذي تم ضبطه قام بالدخول إلى الصيدلية مرتديًا ملابس نسائية وقام بإطفاء جميع مفاتيح الكهرباء وأشهر في وجهها سلاح أبيض وقام بأخذ هاتفها المحمول والهاتف الخاص بالصيدلية ومبلغ قدره 985 دينارًا ولاذ بالفرار.