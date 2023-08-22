الشيباني: هناك 18 قاعدة لدول أجنبية في ليبيا

22 أغسطس، 2023 11:29 ص
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جاب الله الشيباني
جاب الله الشيباني

أخبار ليبيا 24

كشف عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، عن وجود 18 قاعدة لدول أجنبية ومرتزقة وجماعات بدون هوية في ليبيا.

وقال الشيباني في تدوينة له على صفحته على فيسبوك: “أتذكر اننا كنا نسخر من الدول العربية التي كانت على أراضيها قواعد أجنبية وخاصة دول الخليج التي نعتها معمر القذافي بأقبح الأوصاف أقلها الخيانة والعمالة والعار”، حسب وصفه.

وأضاف: “اليوم ترزح على أرضنا حوالي ثمانية عشر قاعدة لدول أجنبية ومرتزقة وجماعات بدون هوية، نترك كل ذلك ونقاتل بعضنا البعض وندمر مقدراتنا، إلا يدل ذلك على أن بلادنا تقودها مخابرات دول أجنبية مستفيدة تحرك خيوط العرائس على خشبة المسرح والأمر يتطلب انتفاضة شعبية واسعة”.

22 أغسطس، 2023 11:29 ص
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