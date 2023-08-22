الدبيبة ينفي من جديد تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية

أخبار ليبيا 24

جدد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، الأخبار المتداولة بشأن تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية، مؤكداً أن الحكومة لن تفرط في شبر واحد من الأرض الليبية.

أتى ذلك عقب توقيع وزير المواصلات، محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد بالحكومة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بشأن تخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس، تضاف لميناء الخمس البحري.

ووقع وزير المواصلات بحكومة الوحدة، محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد بالحكومة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بتخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس، تضاف لميناء الخمس البحري، تقدر بنحو 4.7 هكتارات، وإضافة رصيفين 11 و12 للميناء.

جاء ذلك وفق تصريح لمكتب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

ويوم 17 أغسطس الجاري نفى الناطق باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، صحة تحويل ميناء الخمس التجاري إلى ميناء عسكري.

وقال حمودة، في تصريح من داخل ميناء الخمس بحضور رئيس الاركان البحرية ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، “إن كل ما يشاع حول تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو مناقشة استخدام ميناء الخمس لقواعد أجنبية غير صحيح”.

وأضاف، كما نؤكد للإعلاميين والمواطنين بضرورة التحري عن مصداقية المعلومات من المصادر الرسمية والصحيحة، لافتًا إلى أن أي تعدٍ على المرافق العامة سيعرض الجميع المساءلة القانونية.

وقال حمودة، “إن توجه الحكومة يؤكد ويعزز دور ميناء الخمس التجاري، وأن هناك خطة لتطوير الميناء لزيادة التبادل التجاري مع دول أخرى وكذلك التنمية المكانية لمدينة الخمس وليبيا أجمع”.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وكالة “سانايا” التابعة لوزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء أنها استأجرت ميناء الخمس في ليبيا لمدة 99 عاما وسيتم تسليمه للقوات البحرية والبرية التركية.

ويوم أمس الإثنين، أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رسو بوارج حربية تركية على رصيف ميناء الخمس.