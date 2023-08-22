الدبيبة يتجاهل مطالبة باتيلي بضرورة تشكيل حكومة ليبية جديدة لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

تجاهل، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة وجود حكومة ليبية موحدة لإجراء الانتخابات في البلاد.

وقال الدبيبة، في تصريح على منصتي “إكس” و”فيسبوك”: “أرحب بما جاء في إحاطة المبعوث الأممي من تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار للوصول للانتخابات، وإشارته إلى التأثير السلبي لمحاولات الانقسام في المضي نحو ذلك الهدف”.

وأضاف الدبيبة: “أجدد دعمي المتواصل لكل جهود “التوحيد”، التي تحدث عنها المبعوث الأممي في كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع اتجاهنا نحو تحقيق رغبة الشعب في تجديد شرعية كافة الأجسام عبر صندوق الانتخاب”.

واختتم الدبيبة: “فلنمض جميعا نحو تحقيق إرادة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية، وإعادة الأمانة للشعب عبر إنجاز الاستحقاق الانتخابي”.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة وجود حكومة ليبية موحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

وقال باتيلي إن تشكيل “حكومة موحدة، يتفق عليها معظم الأطراف الرئيسية الفاعلة، أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات”.