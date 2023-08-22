الخارجية الإيرانية تؤكد أهمية تطوير علاقاتها مع الجزائر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على نية بلاده في تطوير العلاقات مع الجزائر في جلّ الملفات.

تصريحات عبد اللهيان جاء خلال لقائه رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، وذلك لمناقشة القضايا المشتركة، وتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين بما في ذلك في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بحسب سبوتنيك.

وفي سياقٍ ذي صلة.. قال وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، عقب عودته من العاصمة السعودية الرياض، إن الأخيرة تؤكد على نظرتها المختلفة بالنسبة للماضي تجاه القضايا الإقليمية على حد قوله.

عبد اللهيان؛ أكد على وجود إجماع على أنه يمكن للمنطقة التقدم والتنمية بالاعتماد على ذاتها، لأنها دخلت مرحلة جديدة من التعاون، إذ جرى الاتفاق مع السعوديين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية في القطاعين الخاص والعام.

وفي وقتٍ سابق… بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله – وزير الخارجية السعودي، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان؛ العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

وفي مطلع المُباحثات.. «رحّب الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الإيراني في زيارته الأولى للعاصمة الرياض، إذ تبلّورت المباحثات حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى الدعوة لتكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين» وفقَ ما جاء في وكالة الشرق الأوسط.