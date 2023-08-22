البروفيسور نواف المطيري من دولة الكويت في ضيافة قسم الجلدية بطبي بنغازي

22 أغسطس، 2023 2:26 م
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البروفيسور نواف المطيري
البروفيسور نواف المطيري

أخبار ليبيا 24

قام أستاذ الجلدية بجامعة الكويت وعضو المجلس الطبي العام بدولة الكويت وعضو لجنة الامتحانات بالزمالة العربية البروفيسور نواف المطيري بزيارة قسم الجلدية بمركز بنغازي الطبي.

والتقي المطيري خلال زيارته اليوم الثلاثاء بمدير بنغازي الطبي وبعض الأطباء المشاركين في الزمالة العربية.

وقدم البروفيسور المطيري شرح تفصيلي لمساعدة الأطباء المتدربين لنيل الزمالة العربية وشرح كامل على كيفية الامتحانات في الزمالة، من حيث الامتحان الكتابي والطرق الجديدة في الامتحان الشفهي .

وقام المطيري بجولة مع الأطباء لمناقشة بعض الحالات المرضية وأبدى إعجابه لوجود الأدوية البيولوجية الحديثة في قسم الجلدية،  وأبدى استعداده للتعاون مع مركز بنغازي الطبي وأثنى على الإمكانيات الموجودة بهذا الصرح الطبي .

22 أغسطس، 2023 2:26 م
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