وفد برلماني يؤكد على دعم توحيد المصرف المركزي

21 أغسطس، 2023 5:03 م
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أخبار ليبيا 24

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الإثنين، وفدا من مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري الذي أكد دعم المصرف ومباركته جهود توحيده.

وضم الوفد عضوي مجلس النواب، سالم قنان وعائشة شلابي، حسب بيان مقتضب للمصرف المركزي.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، أمس الأحد، أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وأكد الكبير ورحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

21 أغسطس، 2023 5:03 م
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